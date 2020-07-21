Бойовики передали Україні ще одне невстановлене тіло

Фото: український військовий (РБК-Україна)

Ймовірно, це тіло загиблого під Зайцевим військового

У вівторок, 21 липня, підконтрольні Росії незаконні збройні формування на Донбасі передали українській стороні невстановлене тіло. Ймовірно, окупанти віддали тіло загиблого поблизу Зайцевого військовослужбовця.

Про це повідомляє командування Об'єднаних сил у Facebook.

У штабі вважають, що це тіло військового, якого поранили під час обстрілу евакуаційної групи морських піхотинців, що стався 13 липня поблизу Зайцевого.

"Після проведення процедури упізнання, завершення судово-медичної експертизи та оформлення відповідних документів, силами пошукової групи "Евакуація 200" тіло доправлять до місця поховання", - зазначили у командуванні.

Нагадаємо, 13 липня поблизу Зайцевого український військовий підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Для його евакуації вирушила група з бійців морської піхоти та військового медика.

Евакуація відбувалася за домовленістю з бойовиками, але окупанти здійснили обстріл. В результаті обстрілу медик загинув, а ще один військовий отримав поранення.

Спочатку окупанти передали Україні тіло загиблого від вибуху невстановленого пристрою військового.

Лише через декілька днів після цього українська сторона отримала тіло загиблого медика.

Пошуки пораненого військового блокували окупаційні сили, які не погоджувалися давати гарантії безпеки.