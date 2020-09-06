Боевики осуществили провокацию возле Шумов

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Российско-оккупационные силы осуществили провокацию вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Пророссийские боевики применили подствольный гранатомет.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

В результате провокационного обстрела военнослужащие из состава Объединенных сил не пострадали.

Отметим, вчера главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин дал приказ уничтожить укрепления украинских военных вблизи населенного пункта Шумы. Главарь боевиков заявил, что обстрел украинских позиций состоится в понедельник, 7 сентября.

В командовании ООС предупредили, что в случае агрессии со стороны боевиков украинские военные дадут адекватный ответ изо всех сил и средств.

Кроме того, сегодня оккупанты нарушили перемирие у Красногоровки, в результате чего пострадал военнослужащий Объединенных сил.

Добавим, сегодня на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль, в результате чего пострадали украинские воины.