ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Оккупанты прицельно обстреляли позиции ООС на Донбассе, есть раненый

Красногоровка, Воскресенье 06 сентября 2020 15:40
Оккупанты прицельно обстреляли позиции ООС на Донбассе, есть раненый
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе 6 сентября нарушили перемирие на Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Оккупанты выпустили три очереди ВОГ-17 по позициям подразделений Объединенных сил. В результате обстрела ранение получил один украинский военный, его эвакуировали в медицинское учреждение.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что ВФ РФ направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020. Сегодняшний обстрел очередной раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достижение мира", - отметили в штабе.

Украинские военные огонь в ответ не открывали, а командование ООС дало пророссийским боевикам еще одну возможность выполнить требования, которые были определены ТКГ.

"В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств", - добавили в ООС.

Напомним, вчера главарь боевиков так называемой "ДНР" дал приказ уничтожить украинские укрепления вблизи населенного пункта Шумы; в связи с этим Украина инициировала срочное заседание ТКГ.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДонбассобстрелбоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь