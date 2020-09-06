На Донбассе подорвался автомобиль, есть пострадавшие

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

Подразделения Объединенных сил продолжают помогать ликвидировать очаги пожаров на территории Луганской и Донецкой областей. Сегодня во время следования к одному из очагов пожара на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

В результате подрыва автомобильной разливочной станции АРС-14 вблизи Новгородского пострадали двое военнослужащих. Бойцов с ранениями различной степени тяжести эвакуировали в лечебное учреждение.

Напомним, сегодня стало известно о гибели двух военнослужащих, которые пропали без вести во время пожара в Донецкой области; в штабе ООС рассказали подробности гибели военнослужащих.

Также РБК-Украина писало о гибели военного во время пожара в Луганской области; военный пропал без вести после пожара в блиндаже, позже его тело нашли под завалами.

Кроме того, в результате пожара в Луганской области погибло гражданское лицо.