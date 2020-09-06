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Бойовики здійснили провокацію біля Шумів

Донбас, Неділя 06 вересня 2020 19:07
Бойовики здійснили провокацію біля Шумів
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

Російсько-окупаційні сили сьогодні здійснили провокацію поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі. Проросійські бойовики застосували підствольний гранатомет.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

В результаті провокативного обстрілу військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил не постраждали.

Зазначимо, вчора ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін дав наказ знищити укріплення українських військових поблизу населеного пункту Шуми. Ватажок бойовиків заявив, що обстріл українських позицій відбудеться у понеділок, 7 вересня.

У командуванні ООС попередили, що у разі агресії з боку бойовиків українські військові дадуть адекватну відповідь з усіх сил та засобів.

Крім того, сьогодні окупанти порушили перемир'я біля Красногорівки, в результаті чого постраждав військовослужбовець Об'єднаних сил.

Додамо, сьогодні на невідомому пристрої підірвався військовий автомобіль, в результаті чого постраждали українські воїни.

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