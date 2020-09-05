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В ООС пригрозили ответом из всех сил и средств в случае агрессии боевиков

Донбасс, Суббота 05 сентября 2020 22:16
В ООС пригрозили ответом из всех сил и средств в случае агрессии боевиков
Фото: украинские военные (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко отреагировал на угрозы главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина нанести удар по украинским позициям вблизи Шумов. Украинские подразделения готовы нанести мощный удар в ответ.

Об этом говорится на странице командования ООС в Facebook.

Кравченко отметил, что вблизи населенного пункта Шумы украинская сторона не оборудовала никаких новых инженерных сооружений и не нарушала никаких договоренностей, о чем утверждает главарь боевиков.

"Это обвинение не соответствует действительности и является провокационным, и несет за собой политическую составляющую, которая нацелена на срыв договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года Трехсторонней контактной группой", - заявил он.

В случае атаки со стороны пророссийских боевиков Украина оставляет за собой право на защиту.

"Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами", - добавил Кравченко.

Напомним, сегодня главарь "ДНР" обвинил украинскую сторону в нарушении договоренностей и приказал боевикам атаковать укрепления ВСУ вблизи Шумов. В связи с этим Украина срочно созвала заседание ТКГ.

Добавим, с начала сегодняшних суток, 5 сентября, на Донбассе сохранялся режим прекращения огня.

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