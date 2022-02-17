Два нарушения на Донбассе с начала суток: оккупанты применили тяжелую артиллерию

В среду, 16 февраля, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. С начала суток, 17 февраля, зафиксировано два нарушения, боевики применили тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook .

В среду оккупанты вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия:

по окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки;

в сторону Луганского;

недалеко от Марьинки;

в направлении Сизого;

по Катериновке.

Кроме того, вблизи Лобачево и Водяного наемники задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

За текущие сутки со стороны гибридных войск РФ зафиксировано два нарушения с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

По окрестностям Причепиловки наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Водяного обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм.