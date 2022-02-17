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Два нарушения на Донбассе с начала суток: оккупанты применили тяжелую артиллерию

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Донбасс, Четверг 17 февраля 2022 07:53
Два нарушения на Донбассе с начала суток: оккупанты применили тяжелую артиллерию Фото: боевики на Донбассе восемь раз открывали огонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

В среду, 16 февраля, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. С начала суток, 17 февраля, зафиксировано два нарушения, боевики применили тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В среду оккупанты вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия:

  • по окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки;
  • в сторону Луганского;
  • недалеко от Марьинки;
  • в направлении Сизого;
  • по Катериновке.

Кроме того, вблизи Лобачево и Водяного наемники задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

За текущие сутки со стороны гибридных войск РФ зафиксировано два нарушения с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

По окрестностям Причепиловки наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Водяного обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм.

Напомним, 15 февраля боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Сутками ранее двое украинских военных получили ранения.

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