Бойовики обстріляли Станицю Луганську: влучили в дитсадок, є постраждалі

Сьогодні, 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Снаряд влучив у дитячий садок, постраждали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook гуманітарної місії "Проліска".

Крім того, військовослужбовці оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

Оновлено 11:15. За даними штабу ООС , також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура - половина населеного пункту залишилася без світла.

За попередньою інформацією, дві співробітниці закладу отримали контузії. На місце події виїхали працівники Державної надзвичайної служби (ДНС) Станиці Луганської.

"Сьогодні, 17 лютого, о 09:04 при артобстрілі внаслідок прямого влучення снаряда було пошкоджено будівлю дитячого садка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, а сьогодні було зафіксовано два порушення, бойовики застосували важку артилерію.

Додамо, 15 лютого бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі.

Разом з тим, днем раніше двоє українських військових отримали поранення.