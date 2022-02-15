ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных: двое бойцов ранены

Новина українською →
Украина, Вторник 15 февраля 2022 07:28
Боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных: двое бойцов ранены Фото: боевики пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

За прошедшие сутки, 14 февраля, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов двое бойцов ООС получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Новотроицкого российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В окрестностях Песков оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Марьинки боевики применяли беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и уничтожили 1 БПЛА противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего - средней тяжести, второго – удовлетворительное", - уточнили в штабе ООС.

Напомним, что 13 февраля боевики шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе. Они обстреливали позиции ООС из минометов и гранатометов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится