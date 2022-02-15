Боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных: двое бойцов ранены

Фото: боевики пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)

За прошедшие сутки, 14 февраля, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов двое бойцов ООС получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. В сторону Новотроицкого российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. В окрестностях Песков оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Марьинки боевики применяли беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17. "Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и уничтожили 1 БПЛА противника", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения. В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. "Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего - средней тяжести, второго – удовлетворительное", - уточнили в штабе ООС.