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Боевики четыре раза обстреливали позиции ООС на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Среда 16 февраля 2022 07:31
Боевики четыре раза обстреливали позиции ООС на Донбассе Фото: боевики четыре раза обстреливали позиции ООС на Донбассе (фото facebook.com/mod mil rus)
Автор: Анна Полисученко

За прошедшие сутки, 15 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. 2 из них осуществлялись с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В сторону Катериновки противник открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении села Лобачево российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от села Орехово вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Станицы Луганской оккупанты применили минометы калибра 82 мм.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По окрестностям станицы Луганской российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских действий нет.

Благодаря усилиям воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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