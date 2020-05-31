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Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Орехового и Новотроицкого

Новости » Происшествия     31.05.2020 - 14:54
Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Орехового и Новотроицкого
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

От начала суток, 31 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды обстреливали позиции украинских военных. Под обстрел попали военные вблизи Орехового и Новотроицкого.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что в ответ украинские военные вели оборонные действия.

"С 06:20, более часа, от Докучаевска оккупанты вели обстрел из пехотного вооружения по нашим защитникам Новотроицкого. После 07:00 утра от Золотого-5 враг выпустил две мины 82-го калибра по нашим защитникам Орехово", - сообщили в Минобороны.

Среди украинских военных на протяжении текущих суток никто не пострадал. Потери боевиков уточняются.

Напомним, за прошлые сутки боевики восемь раз обстреливали позиции ООС на Донбассе, потерь среди украинских военных не было зафиксировано.

Также РБК-Украина писало, что 30 мая в районе Золотого Луганской области на оккупированной территории под обстрел попал патруль миссии ОБСЕ.

Кроме этого сообщалось, что на админгранице с Крымом был похищен украинский военный, на месте исчезновения обнаружены следы борьбы.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
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