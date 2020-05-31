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Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Оріхового і Новотроїцького

Новини » Надзвичайні події     31.05.2020 - 14:54
Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Оріхового і Новотроїцького
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку доби, 31 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі обстрілювали позиції українських військових. Під обстріл потрапили військові поблизу Оріхового і Новотроїцького.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Зазначається, що у відповідь українські військові вели оборонні дії.

"З 06:20, більше години, від Докучаєвська окупанти вели обстріл з піхотного озброєння за нашим захисникам Новотроїцького. Після 07:00 ранку від Золотого-5 ворог випустив дві міни 82-го калібру з нашим захисникам Оріхового", - повідомили в Міноборони.

Серед українських військових протягом поточної доби ніхто не постраждав. Втрати бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики вісім разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі, втрат серед українських військових не було зафіксовано.

Також РБК-Україна писало, що 30 травня в районі Золотого Луганській області на окупованій території під обстріл потрапив патруль місії ОБСЄ.

Крім цього повідомлялося, що на админгранице з Кримом був викрадений український військовий, на місці зникнення виявлені сліди боротьби.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
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