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На админгранице с Крымом похитили военного ВСУ

Новости » Происшествия     31.05.2020 - 04:40
На админгранице с Крымом похитили военного ВСУ
Фото: пункт пропуска "Чонгар" (ГНСУ)

На месте исчезновения військогового обнаружили следы борьбы

На административной границе с аннексированным Крымом, в районе полуострова Чонгар, похитили украинского военного. На месте его исчезновения обнаружены следы борьбы.

Об этом в Facebook сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.

Военнослужащий одного из подразделений ВСУ нес службу на наблюдательном посту. Около пяти часов утра в субботу, 30 мая, военного на его рабочем месте уже не нашли.

"С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. На телефонные звонки он не отвечает... Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", - сообщили в Службе.

До сих пор не установлено, где может находиться похищенный военный. Информацию передали правоохранителям.

Напомним, более недели назад полиция Донецкой области задержала банду, которая похитила и пытала ветерана АТО на Донбассе, заставляя его вступить в криминальную группировку.

Также в Ровенской области разоблачили преступную группу, которая под предлогом лечения похищала людей и насильно удерживала их в "реабилитационных центрах".

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраиныпохищениеЧонгар
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