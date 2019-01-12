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Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

Новости » Происшествия    12.01.2019 - 16:19
Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ
Иллюстративное фото (УНИАН)

Наблюдатели миссии в этот момент находились на окраине г. Попасная Луганской области

В Луганской области боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ, с помощью которого наблюдатели следили за снегоочистительными работами на автодороге Т-0504. Об этом заявляет украинская сторона СЦКК, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Согласно данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 11 января, наблюдатели миссии находились на восточной окраине города Попасная (Луганской обл.) и с помощью собственного БПЛА наблюдали за снегоочистительными работами на автодороге Т-0504.

"Неожиданно наблюдатели миссии услышали шесть очередей из стрелкового оружия примерно в 1,5-2 км от того места, где они находились. По их оценке, выстрелы были осуществлены по БПЛА, который после этого потерял высоту. Команда миссии не смогла восстановить управление аппаратом, что привело к его потере", - говорится в сообщении.

По данным украинской стороны, провокационные действия боевиков связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений ООС.

"Подобными вооруженными нападениями оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на луганском направлении", - добавили в пресс-службе.

Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

Ранее РБК-Украина писало, что в Луганской области вблизи города Счастье были зафиксированы два беспилотника боевиков.

Украинская сторона СЦКК заявляла, что пророссийские боевики, используя гарантии безопасности украинской стороны, прикрываются беспилотниками ОБСЕ и применяют собственные.

Также сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 11 января российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены двое украинских военных.

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