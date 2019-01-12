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На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Новости » Происшествия    12.01.2019 - 07:35
На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

По данным разведки, 11 января два оккупанта уничтожены и два ранены

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 11 января российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе поселка Кряковка на луганском направлении, вблизи населенного пункта Новомихайловка на донецком направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное, Лебединское и Гнутово на мариупольском направлении

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 11 января два оккупанта были уничтожены и двое ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, в Луганской области вблизи города Счастье были зафиксированы два беспилотника боевиков, которые продолжают использовать беспилотники на Донбассе вопреки минским договоренностям.

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Темы: Новости ООС
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