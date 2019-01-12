Ілюстративне фото (УНІАН)

Спостерігачі місії в цей момент перебували на околиці м. Попасна Луганської області

У Луганській області бойовики обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ, з допомогою якого спостерігачі стежили за снігоочисними роботами на автодорозі Т-0504. Про це заявляє українська сторона СЦКК, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС Facebook.

Згідно з даними щоденного звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 11 січня, спостерігачі місії перебували на східній околиці міста Попасна Луганської обл.) та з допомогою власного БПЛА спостерігали за снігоочисними роботами на автодорозі Т-0504.

"Несподівано спостерігачі місії почули шість черг із стрілецької зброї приблизно у 1,5-2 км від того місця, де вони знаходилися. За їхньою оцінкою, постріли були здійснені з БПЛА, який після цього втратив висоту. Команда місії не змогла відновити управління апаратом, що призвело до його втрати", - йдеться в повідомленні.

За даними української сторони, провокаційні дії бойовиків пов'язані з намірами приховати свою вогневу активність в напрямку підрозділів ООС.

"Подібними збройними нападами окупанти намагаються залякати представників місії ОБСЄ і змусити їх згорнути свою роботу на луганському напрямку", - додали в прес-службі.

Раніше РБК-Україна писало, що в Луганській області поблизу міста Щастя були зафіксовані два безпілотника бойовиків.

Українська сторона СЦКК заявляла, що проросійські бойовики, використовуючи гарантії безпеки української сторони, прикриваються безпілотниками ОБСЄ і застосовують власні.

Також повідомлялося, що в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 11 січня російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого були поранені двоє українських військових.