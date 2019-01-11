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На Донбассе зафиксированы два беспилотника боевиков

Новости » Происшествия    11.01.2019 - 14:41
На Донбассе зафиксированы два беспилотника боевиков
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Использование беспилотников запрещено минскими договоренностями

В Луганской области вблизи города Счастье зафиксированы два беспилотника боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, боевики продолжают использовать беспилотники на Донбассе вопреки минским договоренностям.

"Вчера, 10 января 2019 года, на линии столкновения возле города Счастье Луганской области был замечен полет двух БПЛА, которые были запущены с временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что пророссийские боевики, используя гарантии безопасности украинской стороны, прикрываются беспилотниками ОБСЕ и применяют собственные.

"Данный факт свидетельствует о провокационных действиях со стороны оккупантов по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны", - сообщили в штабе.

На Донбассе зафиксированы два беспилотника боевиков

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 11 января, в результате боевых действий на Донбассе ранения получил один украинский военный.

Как писало РБК-Украина, вчера, 10 января, боевики трижды обстреливали украинские позиции, потерь в рядах ООС нет.

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