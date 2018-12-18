Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Фото: беспилотник ОБСЕ (flickr.com/osce_smmu)

В беспилотник выстрелили 30 раз во время пребывания миссии ОБСЕ возле Хрустального

В Луганской области боевики обстреляли беспилотник наблюдателей миссии ОБСЕ во время мониторинга ситуации возле поселка Хрустальне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр операции объединенных сил.

Отмечается, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила в своем отчете о том, что 16 декабря 2018 в неподконтрольном правительству Украины районе на юго-западе от Луганска, недалеко от Хрустального, наблюдатели запустили свой БПЛА.

Сразу после запуска наблюдатели услышали около 30 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно на расстоянии 1 километра от того места, где они находились. По их оценке, стреляли безпілотнику, который СММ удачно приземлил невредимым.

"По данным украинской стороны СЦКК (совместного центра по контролю и координации), провокационные действия наемников вооруженных формирований Российской Федерации связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил", - сообщили в пресс-центре.

Также в СЦКК считают, что такими агрессивными действиями боевики пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу в Луганской области.

Напомним, недавно наблюдатели ОБСЕ зафиксировали размещение тяжелого вооружения с нарушением линии разграничения, которая определена минскими договоренностями. В частности, миссия ОБСЕ зафиксировала размещения гаубиц "Гиацинт-Б".

Добавим, в начале ноября 2018 неподалеку одного из арсеналов Вооруженных сил Украины военные обнаружили беспилотник, который летал в запретной зоне. Радиотехники перекрыли радиоканалы управления беспилотником, что сделало невозможным его дальнейшее использование.