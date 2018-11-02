На оккупированном Донбассе обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ

Иллюстративное фото (osce.org)

Беспилотник миссии ОБСЕ попал под обстрел в районе оккупированного Желтого

На оккупированном Донбассе под обстрел попал беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет миссии от 2 ноября.

Как отмечается, беспилотник ОБСЕ обстреляли из стрелкового оружия на южной окраине оккупированного Желтого.

"В направлении беспилотного летательного аппарата СММ снова, по оценке миссии, вели огонь из стрелкового оружия. Совершая полет мини-БПЛА СММ на южной окраине н. п. Желтое (неподконтрольный правительству, 17 км на северо-запад от Луганска), наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 2 км на северо-западу от их позиции, в районе, где пролетал БПЛА. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА. Наблюдатели приземлили БПЛА, который не был поврежден, и покинули этот район", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 28 октября в миссии ОБСЕ заявили, что во время полета над оккупированными территориями Донецкой области исчез их беспилотник. Спустя несколько дней первый заместитель председателя миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг отмечал, что обломки пропавшего беспилотника ОБСЕ на Донбассе так и не удалось найти.

Кроме того, сообщалось, что Германия и Франция обвинили Россию и боевиков в причастности к исчезновению беспилотника миссии ОБСЕ на Донбассе.