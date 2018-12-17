СММ ОБСЕ зафиксировала размешение тяжелой военной техники с нарушением линии разграничения

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

ОБСЕ зафиксировала размещение гаубиц "Гиацинт-Б"

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала размещение тяжелого вооружения с нарушением линии разграничения, которая определена Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СЦКК в Facebook.

Сообщается, что 13 декабря 2018 года, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал две буксированных гаубицы "Гиацинт-Б" 152 мм, которые были размещены около населенного пункта Новое западнее Луганска.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минских договоренностей, взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу вооружение и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - заявили в СЦКК.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел боевиками жилых домов Чермалика. По оценке наблюдателей СММ ОБСЕ, обстрелы жилых домов мирных жителей Чермалика со стороны вооруженных формирований Российской Федерации велись в направлении Набережного с применением станкового противотанкового гранатомета.