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Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ

Новини » Надзвичайні події    18.12.2018 - 15:42
Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ
Фото: безпілотник ОБСЄ (flickr.com/osce_smmu)

У безпілотник вистрелили 30 разів під час перебування місії ОБСЄ біля Хрустального

У Луганській області бойовики обстріляли безпілотник спостерігачів місії ОБСЕ під час моніторингу ситуації неподалік селища Хрустальне. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції об'єднаних сил.

Зазначається, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЕ повідомила у своєму звіті про те, що 16 грудня 2018 у непідконтрольному уряду України районі на південному заході від Луганська, неподалік Хрустального, спостерігачі запустили свій БПЛА.

Одразу після запуску спостерігачі почули близько 30 пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно на відстані 1 кілометра від того місця, де вони перебували. За їхньою оцінкою, стріляли безпілотнику, який СММ вдало приземлила неушкодженим.

"За даними української сторони СЦКК (спільного центру з контролю та координації), провокаційні дії найманців збройних формувань Російської Федерації пов’язані з намірами приховати свою вогневу активність у напрямку підрозділів Об’єднаних сил", - повідомили в прес-центрі.

 

Також у СЦКК вважають, що такими агресивними діями бойовики намагаються залякати представників місії ОБСЄ та примусити їх згорнути свою роботу у Луганській області.

Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ

Нагадаємо, нещодавно спостерігачі ОБСЄ зафіксували розміщення важкого озброєння з порушенням лінії розмежування, яка визначена мінськими домовленостями. Зокрема, місія ОБСЄ зафіксувала розміщення гаубиць "Гіацинт-Б".

Додамо, на початку листопада 2018 неподалік одного із арсеналів Збройних сил України військові виявили безпілотник, який літав у забороненій зоні. Радіотехніки перекрили радіоканали керування безпілотником, що унеможливило його подальше використання.

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