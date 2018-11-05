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Над одним из арсеналов ВСУ обнаружили беспилотник, - Генштаб

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 15:03
Фото: беспилотник (mil.gov.ua)
Фото: беспилотник (mil.gov.ua)

ВСУ перекрыли канал радиоэлектронного управления беспилотником

Неподалеку одного из арсеналов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 4 ноября военные обнаружили беспилотник, который летал в запретной зоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что подразделение радиоэлектронной борьбы немедленно перекрыло радиоканал управления беспилотником, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

"В то же время, усиленно очередную смены охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории", - сообщили в Генштабе.

О факте незаконного применения беспилотника вблизи военной части сообщили подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины.

"Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов", - заявили в Генштабе.

Над одним из арсеналов ВСУ обнаружили беспилотник, - Генштаб

Напомним, 13 октября украинские военные сообщили, что над Лисичанском (Луганская область) сбили российский беспилотник.

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