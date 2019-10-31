Боевики на Донбассе задействовали снайперов и применили запрещенное вооружение

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики провели 19 обстрелов, используя минометы

В районе проведения операции Объединенных сил Донбассе за прошедшие сутки, 30 октября, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом передает прес-центр ООС.

В частности, зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов. Также отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники применили минометы калибра 120 и 82 мм. Также были зафиксированы обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Красногоровки, пять раз недалеко от Водяного, шесть раз вблизи Крымского, возле Новотошковского, Зайцевого, Луганского, Южного, Троицкого, Новолуганского и Орехового.

"Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. С начала суток противник огневой активности не проявлял", - отметили в ООС.

Напомним, в среду, 30 октября, президент России Владимир Путин прокомментировал разведение сил в Золотом, назвав это "не таким уж сложным".

Ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала дату разведения сил в Петровском.