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Контактная группа согласовала дату разведения в Петровском

Новости » Политика    29.10.2019 - 16:57
Контактная группа согласовала дату разведения в Петровском
Фото: Борис Грызлов (government.ru)

Грызлов заявил, что разведение сил открывает путь к нормандскому саммиту

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала дату разведения сил в Петровском. Об этом заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, передают российские СМИ.

По его словам, сегодня в Минске согласовали дату разведения в Петровском.

"Я думаю, что таким образом работа контактной группы открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в нормандском формате", - добавил Грызлов.

Напомним, ранее советник главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил, что жители Петровского Донецкой области поддерживают разведение сил на данном участке, которое должно состояться после Золотого.

До этого министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал сроки разведения сил в Петровском. По его словам, разведение на этом участке начнется спустя семь дней режима тишины.

Кроме того, помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что российская сторона рассчитывает на быстрый темп разведения сил на согласованных участках.

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Новости Украины ДонбассРазведение силКонтактная группа
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