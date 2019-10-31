Бойовики на Донбасі задіяли снайперів та застосували заборонене озброєння

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики провели 19 обстрілів, застосувавши міномети

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби, 30 жовтня, бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонене мінськими угодами озброєння. Про це передає прес-центр ООС.

Зокрема, зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів. Також зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці застосували міномети калібру 120 та 82 мм. Також були зафіксовані обстріли із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу Красногорівки, п’ять разів неподалік Водяного, шість разів поблизу Кримського, біля Новотошківського, Зайцевого, Луганського, Південного, Троїцького, Новолуганського та Горіхового.

"Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було. З початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, у середу, 30 жовтня, президент Росії Володимир Путін прокоментував розведення сил у Золотому, назвавши це питання "не таким вже складним".

Раніше Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі погодила дату розведення сил в Петрівському.