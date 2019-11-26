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Боевики на Донбассе ведут обстрелы из Петровского перед заседанием ТКГ

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 10:51
Боевики на Донбассе ведут обстрелы из Петровского перед заседанием ТКГ
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики на Донбассе снова провоцируют

Боевики на Донбассе 26 ноября вели обстрелы из направления Петровского, которое находится в непосредственной близости к участку разведения №3 (Богдановка). Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Как отмечают в ООС, российские оккупанты, пытаясь вызвать ответный огонь накануне встречи ТКГ в Минске, хотят обвинить Украину в нарушении Минских договоренностей.

"Противник снова провоцирует. В частности, сегодня утром, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 2 обстрела, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, наших позиций вблизи населенного пункта Старогнатовка. Огонь велся из направления Петровского. Указанный населенный пункт находится в непосредственной близости к участку разведения №3 (Богдановка)", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что саммит "нормандской четверки" в Париже разблокирует возможность восстановления суверенитета Украины над оккупированным Донбассом.

Также президент Украины назвал ключевые вопросы нормандской встречи. По его словам, украинская делегация попытается получить список пленных по срокам их возврата и добиться устойчивого перемирия на Донбассе. Также будут затронуты вопросы местных выборов.

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