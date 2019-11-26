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Бойовики на Донбасі ведуть обстріли з Петрівського перед засіданням ТКГ

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 10:51
Бойовики на Донбасі ведуть обстріли з Петрівського перед засіданням ТКГ
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики на Донбасі знову провокують

Бойовики на Донбасі 26 листопада вели обстріли з напрямку Петрівського, яке знаходиться у безпосередній близькості до ділянки розведення №3 (Богданівка). Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Як зазначають в ООС, російські окупанти, намагаючись викликати вогонь у відповідь напередодні зустрічі ТКГ у Мінську, хочуть звинуватити Україну у порушеннях Мінських домовленостей.

"Противник знову провокує. Зокрема, сьогодні вранці, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації здійснили 2 обстріли, з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів, наших позицій поблизу населеного пункту Старогнатівка. Вогонь вівся з напрямку Петрівського. Зазначений населений пункт знаходиться у безпосередній близькості до ділянки розведення №3 (Богданівка)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що саміт "нормандської четвірки" в Парижі розблокує можливість відновлення суверенітету України над окупованим Донбасом.

Також президент України назвав ключові питання нормандської зустрічі. За його словами, українська делегація спробує отримати список полонених з термінами їх повернення і домогтися сталого перемир'я на Донбасі. Також будуть порушені питання місцевих виборів.

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