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Боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции ООС, есть раненый

Новости » Происшествия     06.05.2020 - 14:09
Боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции ООС, есть раненый
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Украинские военные адекватно подавляли вражескую активность из стрелкового оружия

От начала текущих суток боевики на Донбассе три раза обстреляли украинские позиции в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, сегодня ночью около двух часов по направлению от населенного пункта Минеральное боевики применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки. Кроме того, оккупант с 9:15 до 10:35 вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия с направления населенного пункта Сосновское и Набережное.

Как отмечается, украинские военные адекватно подавляли вражескую активность из стрелкового оружия. Однако, вследствие прицельных вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевое травмирования.

Ранее сообщалось, что на Донбассе 5 мая пророссийские боевики обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.

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