На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Всего зафиксировано 15 обстрелов

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение и один - боевое травмирование. Об этом повідомяє РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, из 82 мм минометов и ночью из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции сил ООС неподалеку Невельского. Кроме того, огонь вели возле Богдановки, Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки и дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также обстрелы велись вблизи Орехового из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия. Защитников Крымского враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам населенного пункта Южное противник дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

По данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили по меньшей мере двух российских оккупантов.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции возле Авдеевки. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушение, в результате чего вражеские провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ранее сообщалось, что на Донбассе 5 мая пророссийские боевики обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.

РБК-Украина писало, что вчера, 5 мая, на окраинах Павлополя за несколько десятков метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8, которую запустили боевики.