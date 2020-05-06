Боевики обстреляли силы ООС в Павлополе, ранен военный

Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Военнослужащего доставили в военно-медицинское учреждение и оказали необходимую помощь

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных в Павлополе Донецкой области, один боец получил осколочное ранение. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Сообщается, что российские наемники обстреляли военных из автоматических станковых гранатометов.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Традиционно, украинские военные не оставили без ответа такие действия российских боевиков, накрыв огнем противника. Потери оккупантов уточняются.

Боевики обстреливают Павлополь второй день подряд. Вчера сообщалось, что на окраинах города за несколько десятков метров от жилых домов украинские военные обнаружили неуправляемую авиационную ракету С-8, которую раньше запустили российские наемники.

Также РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один военный получил боевое травмирование.