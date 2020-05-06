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Боевики обстреляли силы ООС в Павлополе, ранен военный

Новости » Происшествия     06.05.2020 - 13:13
Боевики обстреляли силы ООС в Павлополе, ранен военный
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Военнослужащего доставили в военно-медицинское учреждение и оказали необходимую помощь

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных в Павлополе Донецкой области, один боец получил осколочное ранение. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Сообщается, что российские наемники обстреляли военных из автоматических станковых гранатометов.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Традиционно, украинские военные не оставили без ответа такие действия российских боевиков, накрыв огнем противника. Потери оккупантов уточняются.

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Боевики обстреливают Павлополь второй день подряд. Вчера сообщалось, что на окраинах города за несколько десятков метров от жилых домов украинские военные обнаружили неуправляемую авиационную ракету С-8, которую раньше запустили российские наемники.

Также РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один военный получил боевое травмирование.

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