Боевики обстреляли силы ООС в Павлополе, ранен военный

Военнослужащего доставили в военно-медицинское учреждение и оказали необходимую помощь
Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных в Павлополе Донецкой области, один боец получил осколочное ранение. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
Сообщается, что российские наемники обстреляли военных из автоматических станковых гранатометов.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Традиционно, украинские военные не оставили без ответа такие действия российских боевиков, накрыв огнем противника. Потери оккупантов уточняются.
#ООС #Операція_ОС Сьогодні, 6 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 6 травня 2020 р.
Боевики обстреливают Павлополь второй день подряд. Вчера сообщалось, что на окраинах города за несколько десятков метров от жилых домов украинские военные обнаружили неуправляемую авиационную ракету С-8, которую раньше запустили российские наемники.
Также РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один военный получил боевое травмирование.