Боевики обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Обстрелы вели из минометов калибра 82 мм

На Донбассе 5 мая пророссийские боевики обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из минометов калибра 82 мм. В штабе ООС указывают на то, что обстрел подтверждает нежелание врага придерживаться мирных договоренностей.

"Сегодня, 5 мая, вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что по состоянию на вечер вторника 5 мая в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что вчера, 5 мая, на окраинах Павлополя за несколько десятков метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8, которую запустили боевики.