Бойовики на Донбасі три рази обстріляли позиції ООС, є поранений

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Українські військові адекватно придушували ворожу активність зі стрілецької зброї

Від початку поточної доби бойовики на Донбасі три рази обстріляли українські позиції у результаті чого один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, сьогодні вночі близько другої години з напрямку від населеного пункту Мінеральне бойовики застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю у районі Авдіївки. Крім того, окупант з 9:15 до 10:35 вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї з напрямків від населеного пункту Соснівське та Набережне.

Як зазначається, українські військові адекватно придушували ворожу активність зі стрілецької зброї. Однак, внаслідок прицільних ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення та один - бойове травмування.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі 5 травня проросійські бойовики обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське.