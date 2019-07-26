ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе требуют ускорить подачу документов на паспорта РФ, - разведка

Новости » Общество    26.07.2019 - 14:13
Боевики на Донбассе требуют ускорить подачу документов на паспорта РФ, - разведка
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В то же время в России ужесточили проверку желающих получить гражданство

На оккупированном Донбассе от местных жителей требуют ускорить подачу документов на российские паспорта. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

Сообщается, что оккупационные администрации требуют от местных жителей, которые сотрудничают с ними, ускорить предоставление документов для получения российского гражданства. В то же время управление по вопросам миграции МВД России в Ростовской области ввело усиленный порядок проверки претендентов на российские паспорта. По данным разведки, меры ужесточили, чтобы предотвратить проникновение в РФ преступников с опытом боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, проживавшим в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Отметим, глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что ЕС не намерен ставить шенгенские визы крымчанам в паспорта, выданные Россией после аннексии полуострова 2014 года.

 

В Польше назвали условия для снятия санкций против РФ
Новости Украины Российская ФедерацияДонбасспаспорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь