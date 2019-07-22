ЕС не будет ставить визы в российские паспорта крымчанам, выданные после аннексии

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В частности, крымчанам придется обращаться за шенгенской визой в консульства стран ЕС, расположенные в Украине

Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Едерер заявил, что Европейский Союз не намерен ставить шенгенские визы крымчанам в паспорта, выданные Россией после аннексии полуострова 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Ердера, существует два способа получения шенгенской визы жителями Крыма.

"Первый - для жителей Крыма, у которых есть проездные документы, выданные там российскими властями в незаконной аннексии. Второй способ - следующий: многие жители Крыма имеют украинский паспорт или могут его получить, поскольку Украина, как и раньше считает жителей Крыма украинскими гражданами. И жители Крыма могут использовать эти украинские небиометрические паспорта", - отметил он.

Также, он подчеркнул, что ЕС не признал и не признает аннексию Крыма Россией и поэтому российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаваться и приниматься при обращении за шенгенской визой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине рассматривают возможность введения национальных санкций против России за паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Решение президент РФ Владимира Путина о упрощение выдачи российских паспортов жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей грозит минском процесса.