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Заявки на получение паспортов РФ подали около 30 тыс. жителей ОРДЛО

Новости » Общество    23.07.2019 - 20:48
Заявки на получение паспортов РФ подали около 30 тыс. жителей ОРДЛО
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Около 7 тыс. человек уже получили российские паспорта

В Российской Федерации утверждают, что заявки на получение паспортов России подали около 30 тыс. жителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. 

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, около 7 тыс. человек российский документ уже получили.

"На сегодняшний день порядка 7 тыс. паспорта получили, 30 тыс. ждут решения", - заявил Голубев.

По его словам, власти не опасаются конкуренции за рабочие места после приезда в Ростовскую область жителей оккупированных территорий Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Кроме того,  ЕС планирует ввести новые санкции против РФ за непрерывное вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.

Также российские паспорта, которые выдаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не содержат сведений о месте проживания

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