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Бойовики на Донбасі вимагають прискорити подачу документів на паспорти РФ, - розвідка

Новини » Суспільство    26.07.2019 - 14:13
Бойовики на Донбасі вимагають прискорити подачу документів на паспорти РФ, - розвідка
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У той же час у Росії посилили перевірку охочих отримати громадянство

На окупованому Донбасі від місцевих жителів вимагають прискорити подачу документів на російські паспорти. Про це на брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

Повідомляється, що окупаційні адміністрації вимагають від місцевих жителів, які співпрацюють з ними, прискорити надання документів для отримання російського громадянства. У той же час управління з питань міграції МВС Росії в Ростовській області запровадило посилений порядок перевірки претендентів на російські паспорти. За даними розвідки, посилили заходи, щоб запобігти проникненню до РФ злочинців з досвідом бойових дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку українцям, які проживали в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

Зазначимо, голова представництва Євросоюзу в Москві Маркус Едерер заявив, що ЄС не має наміру ставити шенгенські візи кримчанам в паспорти, видані Росією після анексії півострова 2014 року.

 

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