Боевики на Донбассе стреляли в беспилотник миссии ОБСЕ

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook .

Наблюдатели зафиксировали 17 выстрелов из стрелкового оружия в направлении беспилотника. В тот момент он пролетал примерно в 900 м на северо-восток от местоположения патруля ОБСЕ, поэтому наблюдателям пришлось посадить беспилотник и уехать оттуда.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ вблизи блокпоста пророссийских боевиков в районе Золотого-5 в пределах участка разведения сил зафиксировали 7 контейнеров неопределенного происхождения. Боевики отказываются их демонтировать.