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Боевики на Донбассе стреляли в беспилотник миссии ОБСЕ

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Обстрел произошел 10 марта, когда беспилотник выполнял запланированный полет вблизи населенного пункта Сентяновка.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Наблюдатели зафиксировали 17 выстрелов из стрелкового оружия в направлении беспилотника. В тот момент он пролетал примерно в 900 м на северо-восток от местоположения патруля ОБСЕ, поэтому наблюдателям пришлось посадить беспилотник и уехать оттуда.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ вблизи блокпоста пророссийских боевиков в районе Золотого-5 в пределах участка разведения сил зафиксировали 7 контейнеров неопределенного происхождения. Боевики отказываются их демонтировать.

Напомним, сегодня пророссийские боевики 11 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. Открывали огонь из гранатометов и гранатометов.

Добавим, вчера на Донбассе в результате вражеского обстрела пострадал военный. Боевики стреляли вблизи Новозвановки.

Кроме того, на Донбассе нашли беспилотник ФСБ России.

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Новости Украины ОБСЕДонбассбоевикибеспилотник
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