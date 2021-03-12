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Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов и минометов

Новина українською → Донбасс, Пятница 12 марта 2021 18:53
Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов и минометов Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 12 марта, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Однако обстановка остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы в пригороде населенных пунктов Екатериновка и Пивденне. Боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по украинским позициям вблизи Старогнатовки. Оккупанты применяли автоматические станковые гранатометы. Также боевики использовали стрелковое оружие, чтобы обстреливать позиции ООС вблизи поселков Тарамчук и Пески.

Также российско-оккупационные войска стреляли недалеко от населенного пункта Гнутово из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов.

На вражеские обстрелы украинские военные стреляли в ответ. Боевых потерь среди военных нет.

Напомним, за минувшие сутки, 11 марта, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военный получил ранение.

Кроме того, СММ ОБСЕ зафиксировала 128 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 26 - в Луганской. Большинство нарушений произошли в районах к югу от Донецкой фильтровальной станции.

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