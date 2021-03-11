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Очередное доказательство присутствия России. На Донбассе нашли беспилотник ФСБ

Новина українською → Донбасс, Четверг 11 марта 2021 18:30
Очередное доказательство присутствия России. На Донбассе нашли беспилотник ФСБ Фото: беспилотник ФСБ (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нашли беспилотник пророссийских боевиков. На летательном аппарате была голографическая наклейка с надписью "ФСБ РФ 704".

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Беспилотник, который является очередным доказательством причастности России к войне на Донбассе, обнаружили в ходе инженерной разведки на территории Донецкой области. Считают, что этот беспилотник боевики использовали для сбора информации о подразделениях ООС.

Обнаруженный беспилотник, по предварительным данным, был изготовлен российским производителем "ZALA AERO". Его приобщили в качестве доказательств к материалам уголовного производства по факту боевых действий на Донбассе.

Как рассказали в прокуратуре, российская компания "ZALA AERO" производит беспилотники, которые способны углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.

Фото: беспилотник ФСБ (gp.gov.ua)

Напомним, в начале марта беспилотник боевиков пересек линию разграничения на Донбассе, однако украинские военные заглушили его средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, недавно боевики препятствовали работе беспилотника наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Беспилотнику ОБСЕ пришлось совершить аварийную посадку.

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Новости Украины Происшествия ФСБ Донбасс боевики беспилотник
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