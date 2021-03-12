Бойовики на Донбасі стріляли в безпілотник місії ОБСЄ

Проросійські бойовики обстріляли безпілотник спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Обстріл стався 10 березня, коли безпілотник виконував запланований політ поблизу населеного пункту Сентянівка.
Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
Спостерігачі зафіксували 17 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку безпілотника. В той момент він пролітав приблизно за 900 м на північний схід від місцеположення патруля ОБСЄ, тому спостерігачам довелося посадити безпілотник та поїхати звідти.
Крім того, спостерігачі ОБСЄ поблизу блокпосту проросійських бойовиків в районі Золотого-5 в межах ділянки розведення сил зафіксували 7 контейнерів невизначеного походження. Бойовики відмовляються їх демонтувати.
Нагадаємо, сьогодні проросійські бойовики 11 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. Відкривали вогонь з гранатометів та гранатометів.
Додамо, вчора на Донбасі в результаті ворожого обстрілу постраждав військовий. Бойовики стріляли поблизу Новозванівки.
Крім того, на Донбасі знайшли безпілотник ФСБ Росії.