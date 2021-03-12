Бойовики на Донбасі стріляли в безпілотник місії ОБСЄ

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook .

Спостерігачі зафіксували 17 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку безпілотника. В той момент він пролітав приблизно за 900 м на північний схід від місцеположення патруля ОБСЄ, тому спостерігачам довелося посадити безпілотник та поїхати звідти.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ поблизу блокпосту проросійських бойовиків в районі Золотого-5 в межах ділянки розведення сил зафіксували 7 контейнерів невизначеного походження. Бойовики відмовляються їх демонтувати.