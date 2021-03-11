На Донбассе ранили украинского военного
В четверг, 11 марта, российско-оккупационные силы ранили на Донбассе украинского военнослужащего. Боевики нарушили режим прекращения огня вблизи Новозвановки.
Об этом сообщило оперативно-тактическое группирование "Север" на странице в Facebook.
Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из станковых гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"В результате вражеского огня военнослужащий из состава ООС получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - рассказали в ОТГ.
Украинская сторона об этом вражеском обстреле уведомила представителей мониторинговой миссии ОБСЕ. Сейчас на месте происшествия работает рабочая группа военной службы правопорядка.
Напомним, до этого в штабе ООС сообщали о 2 обстрелах со стороны оккупантов на Донбассе. Тогда информации о раненых украинских военных не было.
Кроме того, на Донбассе нашли беспилотник пророссийских боевиков с отметкой ФСБ России.