Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины"

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 31 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов, а именно: вблизи населенного пункта Широкино, неподалеку Старогнатовки, рядом с Авдеевкой, вблизи Викторовки, в районе Лебединского.

Кроме этого, из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия враг обстрелял защитников Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 31 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в штабе ООС рассказали о потерях среди российско-оккупационных войск за январь 2020 года. В течение месяца на Донбассе погибли почти 30 боевиков, еще более полусотни оккупантов были ранены.

Кроме того, 30 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.