ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Разведка назвала потери боевиков на Донбассе с начала года

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 13:10
Разведка назвала потери боевиков на Донбассе с начала года
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)

Боевики на Донбассе в январе потеряли 27 человек погибшими

С начала 2020 года боевики на Донбассе потеряли 27 человек погибшими. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

В штабе ООС подчеркивают, что в случае угрозы жизни и здоровью личному составу или прорыва диверсионно-разведывательных групп противника военные открывают ответный огонь. Таким образом, по данным разведки, потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 составили:

  • погибшими - 27 человек;
  • ранеными и травмированными - 56 человек;
  • вооружения и военной техники - 5 единиц (2 автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет).

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.

Разведка назвала потери боевиков на Донбассе с начала года

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

Сегодня также стало известно, что Минветеранов могут передать функции по поиску пропавших на Донбассе гражданских и военнослужащих.

Боевики на Донбассе продолжают размещать технику с нарушением линий отвода
Новости Украины Донбассбоевикипотери
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь