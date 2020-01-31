На Донбассе в четверг зафиксировано шесть обстрелов, ранен военный

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики использовали запрещенное Минском оружие

За прошедшие сутки, 30 января, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел два обстрела - вблизи населенного пункта Березовое и рядом с Талаковкой.

Четыре вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

неподалеку Орехово - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;

три раза рядом с Новотошковским - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 5 снарядов, минометов калибра 120 мм - 12 мин и 82-мм минометов - 13 мин;

вблизи населенного пункта Хутор Свободный - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета

"Вчера, 30 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска два раза осуществили обстрелы позиций украинских военных - рядом с Луганским и неподалеку Широкиного. За текущие сутки потерь нет.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска на Донбассе привлекают к боевым действиям против украинских военных снайперов, которые прибывают из Российской Федерации.

Напомним, ранее разведка сообщала, что оккупационные силы усиливают мотострелковые подразделения боевиков танками и артиллерийскими установками. Усиление боевиков происходит в ходе плановой ротации. Также оккупанты отрабатывают переход от обороны к наступлению.