ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі шість разів порушили режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 18:22
Бойовики на Донбасі шість разів порушили режим "тиші"
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед українських військових немає

З початку поточної доби, 31 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС Facebook.

Як повідомляється, противник обстрілював українські позиції з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив п'ять обстрілу, а саме: поблизу населеного пункту Широкіне, неподалік Старогнатівки, поруч з Авдіївкою, поблизу Вікторівки, в районі Лебединського.

Крім цього, з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї ворог обстріляв захисників Луганської, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 31 січня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС розповіли про втрати серед російсько-окупаційних військ за січень 2020 року. Протягом місяця на Донбасі загинули майже 30 бойовиків, ще понад півсотні окупантів були поранені.

Крім того, 30 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті бойових дій один український військовий отримав поранення.

Бойовики на Донбасі заблокували в'їзд місії ОБСЄ зі сторони Маріуполя На Донбасі бойовики збирають дані для примусового призову
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся