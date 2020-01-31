Боевики из минометов обстреляли украинские позиции возле Широкино

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь среди украинских воинов нет

С начала 31 января российско-оккупационные войска 2 раза открывали огонь по подразделениям Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, около 3 часов ночи боевики из гранатометов и стрелкового вооружения обстреляли украинские позиции в районе Луганского. Еще один обстрел произошел вблизи Широкино, там оккупанты применили минометы 82-го калибра, выпустив по подразделениям ООС 13 мин.

"Подразделения Объединенных сил вели адекватный огонь в ответ, применяя дежурные огневые средства подавляли вражескую вооруженную активность", - подчеркнули в Минобороны.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 потерь в рядах украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не зафиксировано.

Ситуация в Донбассе по состоянию на 31 января 2020 (mil.gov.ua)

Напомним, ранее в штабе операции Объединенных сил рассказали о потерях среди российско-оккупационных войск за январь 2020 года. В течение месяца на Донбассе погибли почти 30 боевиков, еще более полусотни оккупантов были ранены.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки, 30 января, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.