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Бойовики на Донбасі провели 10 обстрілів українських позицій

Новини » Суспільство    08.08.2019 - 07:22
Бойовики на Донбасі провели 10 обстрілів українських позицій
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики застосували снайперську зброю, втрат серед бійців ООС немає

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби, 7 серпня, бойовики вчергове порушили безстрокове перемир'я, провівши 10 обстрілів українських позицій. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зокрема, позиції українських підрозділів обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник провів чотири обстріли поблизу населених пунктів Водяне, Лебединське та Новотроїцьке.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів біля н.п. Луганське, Південне, Новозванівка, Зайцеве, Кримське.

"За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано. Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Богданівки - зі станкового протитанкового гранатомета; неподалік Водяного - зі стрілецької зброї.

 

Наадаємо,  президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої поінформував французького лідера про загибель чотирьох українських військовослужбовців у результаті обстрілу.

У відповідь Макрон зазначив, що погодить нормандську зустріч з російським лідером Володимиром Путіним та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. 

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з гранатомету
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