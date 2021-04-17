ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Представители ЕС на следующей неделе поедут на Донбасс

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 12:42
Представители ЕС на следующей неделе поедут на Донбасс Фото: европейские политики посетят Донбасс (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

На следующей неделе вице-маршал Польши Малгожата Госевская и вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас посетят Донбасс. К ним присоединится первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

В ходе встречи политики обсудят ряд вопросов, среди которых - возможность скорейшего урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией.

"Европейские чиновники смогут воочию увидеть и дать оценку ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Литва и Польша выражают неизменную поддержку Украине в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Ранее Зеленский посетил Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.

Напомним, в феврале Зеленский ездил с рабочей поездкой в Донецкой области вместе с послами стран "Большой семерки".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Евросоюз Донбасс
NEWS
Боевики нарушили перемирие 15 раз в день переговоров Зеленского во Франции
Боевики нарушили перемирие 15 раз в день переговоров Зеленского во Франции
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса