Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ, есть раненые

Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)

В результате обстрела в районе Шумов ранены двое военных

Боевики на Донбассе сегодня, 30 марта, обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой области, в результате ранены двое бойцов. Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Шумы.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Эвакуационная техника доставила раненых в военно-медицинское учреждение. Силы ООС открывали ответный огонь, потери противника уточняются.

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью РБК-Украина заявил, что Россия остается участником военного конфликта на Донбассе.

На прошлой неделе на Донбассе в результате обстрела пострадала мирная жительница. Женщина получила ранение в ходе обстрела жилого сектора вблизи Авдеевской промышленной зоны под Донецком.