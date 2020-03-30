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Россия остается участником военного конфликта на Донбассе, - Резников

Новости » Политика     30.03.2020 - 08:34
Россия остается участником военного конфликта на Донбассе, - Резников
Фото: Алексей Резников (kmr.gov.ua)

Россия постоянно пытается выступать в качестве не участника, а посредника

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Россия остается участников военного конфликта на Донбассе. Об этом Резников сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, Россия признана резолюцией ПАСЕ от 30 января участником минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины.

"Россия и в этом случае пытается сыграть в игру "мы тут мимо проходили, случайно зашли, мы посредники". Но это не работает. Мы постоянно нашим соседям напоминаем, что они сторона конфликта. Сейчас в общении с ними мы используем резолюцию ПАСЕ от 30 января, где Россия в очередной раз признана участником минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины. Признана не наблюдателем, не приглашенной стороной. Именно участником", - сказал Резников.

Министр отметил, что всего три участника: две стороны международного военного конфликта - Россия и Украина, и ОБСЕ, которая выступает в роли медиатора.

Ранее РБК-Украина писало, что после того, как Украина в срочном порядке закрыла КПВВ на линии разграничения на Донбассе, была предусмотрена возможность пересечения контрольно-пропускных пунктов в случае гуманитарной ситуации. По словам Резникова, командование ООС и погранслужбы могут принять решение и в индивидуальном порядке пропустить.

Также Резников сообщал, что Украина не намерена закреплять особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в Конституции и не ведет соответствующих переговоров в рамках контактной группы в Минске.

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Новости Украины Российская ФедерацияДонбассАлексей Резников
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